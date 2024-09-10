Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!

İstanbul'da korkunç olay, gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Burak Sadri Irıklı, sevgilisiyle caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıoğlu, Irıklı'yı silahla ateş etti. Ardından şüpheli Sarıoğlu, Irıklı’nın başında bekleyerek yardım etmek için sağlık ekiplerini arayanları ölümle tehdit etti.

Olay sırasında kendi bacağına yanlışlıkla ateş ettiği öne sürülen şüpheli ise silahıyla trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak Sadri Irıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Turgay Sarıoğlu ve Burak Sadri Irıklı'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay sonrası trafiği durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"AMBULANS ÇAĞRIRSANIZ SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Saldırı sırasında orada olan Bayram Bulut, “Çıkarmış silahı, vatandaşı öldürmüş. ‘Ambulans çağırırsanız sizi de öldürürüm’ diye tehdit etmiş. Ondan sonra silahla ateş etmiş, daha sonra silahla kendini vurmuş" dedi.

"SİLAHLA ARABALARI DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanığı Ali Osman Karatay, “Gece saat 02.30 sıralarında arka sokakta birbirlerine bağırarak küfürler ederek geldiler. Caddeye çıktılar, o sese ben uyandım. Adamın birisi sokağın başında yatıyordu, ölmüş. Arkadaşı öldürmüş, ardından silahla arabaları durdurmaya çalıştı. 8-10 tane polis aracı geldi ve polisler kalabalığı dağıttı. Ölen öldü, yaralıyı da hastaneye kaldırdılar" dedi.