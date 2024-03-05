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        Gaziantep'te İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak

        Gaziantep'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar için İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:09
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        Gaziantep'te İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak
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        Gaziantep'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar için İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hayırsever Ahmet Deniz iş birliğinde, 65 yaş ve üstü bireylerin ömürlerini sağlık, huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak için merkez yapılmasına karar verildi.

        Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'nde 26 bin 289 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan proje, 18 bin metrekare kapalı alan ve 12 bin 793 metrekare açık otopark alanından oluşacak.

        Özel bakım, fizik tedavi bölümleri, havuz ve hamam gibi alanların bulunacağı merkezde 94 odada hizmet verilmesi planlanıyor.

        Merkezde, süreli konaklama, sağlık bakım hizmeti, ameliyat sonrası süreli sağlık bakım hizmeti alanlarında da yer alması hedefleniyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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