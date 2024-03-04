Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Megapol Spor Kulübü play-off bileti peşinde

        TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Megapol Spor Kulübü play-off bileti peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini bildirdi.

        Özhan, AA muhabire, takımın geçen sezon şampiyon olarak 2. lige yükseldiğini hatırlatarak, genç kadro yapısıyla bu sezon da yeniden şampiyonluk yaşamak istediklerini ifade etti.

        Bu anlamda önemli bir aşama kaydettiklerini anlatan Özhan, şunları kaydetti:

        "Ligin 13. haftasında Lider Yüksekova Belediyespor'u evinde 3-1 mağlup ettik. Şu an 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. bu hafta deplasmanda Erzincan ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazandığımızda play-off biletini alacağız. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu bilinçle hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önce play-off'a katılmak, ardından da Gaziantep'e yeniden şampiyonluk kupası getirmenin arzusundayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te jandarmadan çocuklara çevre bilinci eğitimi
        Gaziantep'te jandarmadan çocuklara çevre bilinci eğitimi
        Gaziantep'te şubat ayında 254 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Gaziantep'te şubat ayında 254 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi yapılacak
        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi yapılacak
        Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te başladı
        Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te başladı
        Gaziantep'te tarihi mahallenin eski dokusuna tekrar kazandırılması hedeflen...
        Gaziantep'te tarihi mahallenin eski dokusuna tekrar kazandırılması hedeflen...
        İslahiye'de belediye tarafından inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
        İslahiye'de belediye tarafından inşa edilen cami törenle ibadete açıldı