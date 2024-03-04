Gaziantep'te şubat ayında 254 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında şubat ayında yapılan operasyonlarda 254 şüpheliye işlem yapıldığı duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 227 bin 200 makaron, 32 bin 578 gümrük kaçağı sigara, 742 litre kaçak alkol, 462 gümrük kaçağı cep telefonu, 290 elektronik sigara, 142 ruhsatsız tabanca, 9 tüfek, 151 şarjör ve 4 bin 558 adet fişek yakalandı.

Operasyonlarda 254 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.