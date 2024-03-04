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        Gaziantep'te jandarmadan çocuklara çevre bilinci eğitimi

        Gaziantep'te jandarma personeli tarafından çocuklara doğayı koruma bilinci oluşturulmasına yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:11
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        Gaziantep'te jandarmadan çocuklara çevre bilinci eğitimi
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        Gaziantep'te jandarma personeli tarafından çocuklara doğayı koruma bilinci oluşturulmasına yönelik eğitim verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince, temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklara doğayı koruma bilicini aşılamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ziyaret edilen okullarda, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularında çocukların farkındalık kazanmalarını ve sıfır atık yaklaşımını tanımalarını sağlamak maksadıyla eğitim verildi.

        Eğitim kapsamında HAYDİ uygulaması da tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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