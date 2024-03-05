İslahiye'de "e-ticaret ve sigorta hukuku eğitim programı" yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, işletmelere yönelik "e-ticaret ve sigorta hukuku eğitim programı" düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İsveç hükümetinin (Sverige) finansman desteği ve İslahiye Ticaret Odası proje ortaklığıyla yürütülen "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı, Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi" kapsamında "e-ticaret ve sigorta hukuku eğitim programı" düzenlendi.

İslahiye Ticaret Odası Toplantı Salonunda e-ticaret uzmanı Eyüp Örgen ve avukat Cansın Erdem'in sunum yaptığı organizasyona, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden bir grup depremden etkilenen işletme sahibi katıldı.​​​​​​​

Düzenlenen seminerlerle deprem bölgelerini kalkındırmak amacıyla daha önce iki ilçedeki 400 işletmeye verilen 750 bin dolar hibenin ardından bu işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti de sağlanmış oldu.