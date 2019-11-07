Gaziantep, enerji forumuna hazırlanıyor

Gaziantep Ticaret Odası 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, “Enerjimiz Güneş Olsun” sloganıyla 26 Kasım 2019’da “Güneydoğu Enerji Forumu” düzenliyor.

Küresel düzeyde enerji savaşlarının yaşandığı günümüzde ülkemizin enerji politikasında yerli ve milli üretim için güneş enerjisinin önemine dikkat çekmeyi hedefleyen Güneydoğu Enerji Forumu’nda, Çatı uygulamalarını en doğru şekilde nasıl yaparız? Enerjide yerli üretime nasıl geçeriz, Cari açığın ana sebebi enerjide dışa bağımlılıktan nasıl kurtuluruz, Yenilenebilir ve temiz enerji kullanımını nasıl toplumsal kültür haline getiririz, gibi sorular konunun uzmanları ile tartışılacak.

Yeni Dünya Dengeleri ve Enerji Jeopolitiğini anlatılacak

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yanı sıra güneş enerjisi alanında yatırım ve araştırma çalışmaları yapan kişi, kurum ve şirketlerin deneyimlerinin de paylaşılacağı iki oturumdan oluşacak forumda iki de özel söyleşi bölümü olacak.

Özel söyleşilerin birinde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Yeni Dünya Dengeleri ve Enerji Jeopolitiği” hakkında konuşurken, diğer söyleşi konuğu ise MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat olacak.

“Gelecek Enerjimiz Güneş”

Oturum Başkanlığını Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik’in yapacağı 1. Oturumun başlığı “Gelecek Enerjimiz Güneş” olacak. Oturumda Günder Başkanı Kutay Kaleli, EPDKElektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki ve SolarTürk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk konuşmacı olarak yer alacak.

“Güneş Enerjisi Santrali Çatı Uygulamaları” oturumunu

“Güneş Enerjisi Santrali Çatı Uygulamaları” konulu 2.Oturumun başkanlığını ise, ODTÜ Fizik Bölümünden Prof. Dr. Bülent Akınoğlu yapacak. PEM Enerji Genel Müdürü ve EDEASDER Başkanı Şahin Bayram, Gümüşhane Üniversitesi Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Özden, ÇATIDER Başkanı Yaşar Şenal ve ELDER Koordinatörü Şadi Büyükkeçeci de ikinci oturumda çatı uygulamaları ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak isimler olacak.

Çeşitli etkinlikler ile temiz enerji kullanımı, çevre bilinci, eğitim alanındaki konulara da dikkat çekilecek forum 26 Kasım 2019 Salı günü saat 09.00 ila 17.00 arasında Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilecek ve tüm ilgililerin katılımına açık olacak.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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