Gaziantep Üniversitesi ve Kuzey Makednya Vizyon Üniversitesi arasında akademik iş birliği anlaşması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Kuzey Makedonya Vizyon Üniversitesi arasında “Akademik İşbirliği ve Erasmus Anlaşması” imzalandı.

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonunda, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür ve Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca tarafından akademik İşbirliği ve Erasmus Anlaşması kapsamında her iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar ile eğitimöğretim ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı. Kuzey Makedonya Vizyon Üniversitesi ile yapılan anlaşma hakkında bilgi veren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Bu anlaşmalar; Gaziantep Üniversitesi ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında araştırma, eğitimöğretim konularında her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırmacıları, uzmanları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak, bunları yayımlamak, tarafların eğitimöğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak temel amaçlarından hareketle oluşturulmuştur” dedi. Rektör Prof. Dr. Gür, “Bu doğrultuda; her iki üniversite karşılıklı olarak öğretim elemanı ve öğrenci değişimini her eğitimöğretim döneminde kendi akademik takvimlerine uygun şekilde sağlayacak, birlikte sempozyum, kongre, çalıştay, panel ve konferanslar icra edecektir. Bu etkinliklerden ilki Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mensur Nureddin’in katılımı ile Gaziantep Üniversitesinde icra edilmektedir. İkinci etkinlik Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün katılımı ile Kuzey Makedonya Vizyon Üniversitesi’nde yapılacak olup, Ağustos 2020’de Vizyon Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Makedonya’da 18. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 18) icra edilecektir” şeklinde konuştu. Protokol töreninde konuşan Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzalamanın üniversiteleri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Fadıl Hoca, “Balkan Üniversiteleri ve Güneydoğu Avrupa Üniversitelerinin yanı sıra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üniversiteleriyle akademik işbirliği protokollerimiz var. Gaziantep Üniversitesinin geniş imkanlarını gördükten sonra bu protokolü imzalamamız bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Gaziantep Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanarak, öğrenci ve öğretim elamanı değişimi gibi bir çok alanda yapacağımız işbirliği bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Protokol törenine Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mensur Nureddin, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr.Şehmus Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe katıldı.

