Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

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Gaziantep emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey Ertuğrulgazi mahallesinde 2 şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 0.40 ve 0.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheliye “ Uyuşturucu Madde Ticaretinden” 1 şüpheliye ise “ Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan yasal işlem yapıldı.

GAZİANTEP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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