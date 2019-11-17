Tır refüje çarptı, sürücü araçta sıkıştı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki özel bir şirkete ait soğuk zincirle sebze taşıyan 34 JP 7323 plakalı tır, Nurdağı Gaziantep otoyolunun 5. kilometresinde bir anda kontrolü kaybederek yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan araç sürücüsü İbrahim B., olay yerine çağrılan Nurdağı İtfaiye Amirliği personelleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

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