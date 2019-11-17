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Ekonomist Anadolu 500 araştırması SANKO, Anadolu’nun en büyük grubu SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir ...

İHA

Ekonomist Anadolu 500 araştırması SANKO, Anadolu’nun en büyük grubu SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gazianteplilerle başardık, çalışanlarımızla birlikte büyüdük”

Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında, SANKO Grubu’nun 12 şirketi listeye girdi.
Şirketlerin 2018 yılı verileri baz alınarak yapılan çalışmaya göre, listede SANKO Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, TechData, Sanko Enerji, Sayınlar Gıda, Enko Enerji, MST İş ve Tarım Makinaları, Sanko Rüzgar ve Bartın Çimento bulunuyor.
SANKO Holding, Ekonomist dergisi Anadolu 500 Araştırmasında 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak zirvedeki yerini korudu.
Araştırmada, “Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları başta olmak üzere 11 sektörde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO Holding’in Anadolu 500’de 12 şirketi bulunuyor. 2019’u 9,3 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan SANKO, 2020’de enflasyonun yüzde 5 üzerinde büyüme hedefliyor” denildi.
Anadolu 500 Araştırmasının sektörel değerlendirmesine göre, Süper Film Ambalaj, ambalaj sektöründe listeye giren 9 şirket arasında ikinci, TechData, bilişim sektöründe birinci, çimento sektöründe 10 şirket arasında Çimko Çimento ve Beton birinci, Bartın Çimento dokuzuncu, enerji sektöründe 20 şirket arasında Sanko Enerji dokuzuncu, Enko Enerji 14’üncü, Sanko Rüzgar 19’uncu, makine sektöründe MST İş ve Tarım Makineleri yedinci sırayı aldı.
Gaziantep’ten 64 şirketin girdiği araştırmada, tekstil sektöründe 105 şirket arasında Sanko Tekstil üçüncü, Sanko Pazarlama 15’inci, ticarethizmet sektöründe 25 şirket arasında Sanko Dış Ticaret birinci oldu.
Gazianteplilerle birlikte başardık
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, kardeşleri ile birlikte yatırımları planlarken adeta slogan haline gelen ve kendisinin söylemi olan“Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
Yatırımları planlarken öncelikle Gaziantep’te yapılabilirliği üzerinde durduklarını, olmuyorsa komşu illere yöneldiklerini, o da olmazsa başka illere yatırım yaptıklarını, ancak hiçbir şekilde Türkiye dışına yatırım yapmadıklarını belirten Konukoğlu, “Gaziantep yaşam alanımız. Burada huzurluyuz, mutluyuz. Gaziantep’ten yola çıktık, Gazianteplilerle başardık, çalışanlarımızla birlikte çalıştık, büyüdük. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyiz” dedi.
Konukoğlu, “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep anlayışı Gaziantep’i büyüttü. Her ilden iş insanları yatırımlarını bu slogan doğrultusunda gerçekleştirmeli” diye konuştu.

GAZİANTEP

17 Kasım 2019 Pazar

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