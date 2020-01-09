Kapkaç şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Pazar Cami Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgilisi bulunduğu tespit edilen iki şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar tamamlanan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP
09 Ocak 2020 Perşembe
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