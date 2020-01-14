İnşaattan düşen işçi öldü

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen kalıpçı ustası Hüseyin Turan, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Turan, düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Turan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

GAZİANTEP 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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