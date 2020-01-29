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Şehitkamil'de yaşlılara vefa Vefa Hizmeti projesi ile Yaşar ailesinin evdeki tüm ihtiyaçları ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında Mesude ve Ali Bayram Yaşar çiftinin evi temizlenerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

Şehitkamil'de yaşlılara vefa Vefa Hizmeti projesi ile Yaşar ailesinin evdeki tüm ihtiyaçları karşılandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında Mesude ve Ali Bayram Yaşar çiftinin evi temizlenerek tüm ihtiyaçları karşılandı.
Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirildi. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere birçok yardımda bulunuluyor. Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Hasırcıoğlu Mahallesi’nde ikamet eden 87 yaşındaki Mesude Yaşar ile 78 Yaşındaki Ali Bayram Yaşar’ın evini temizleyerek evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 1 yıldan bu yana yatalak olan eşi Mesude’ye bakan Ali Bayram, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bol bol dua ederek teşekkür etti. Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlatan Ali Bayram, “Eşim ile beraber yalnız yaşıyoruz. Eşimin rahatsızlığından dolayı evimizin temizliğini yapmakta güçlük çekiyordum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi, belirli aralıklarla gelerek evimizin tüm temizliğini yapıyorlar. Halıları temizliyorlar, pencereleri siliyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar, banyo ve lavaboyu temizliyorlar. Evimin her tarafını tertemiz yapıyorlar. Biz, yaşlandık. Artık iş yapamaz duruma geldik. Bizim yapamadığımız işlerimizi Şehitkamil Belediyemiz yapıyor. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’ndan ve evimizi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

29 Ocak 2020 Çarşamba

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