Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha ...

İHA

Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz”

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin dört bir yanında, sayısı artarak devam eden bayileriyle dikkat çeken Artukbey Kahve, bayilerine bir yenisini daha ekledi.
Törende konuşma yapan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bu marka özelde her ne kadar Bizim olsa da genelde tüm Mardinli hemşehrilerimizindir. Elbirliği ile cihana bir marka çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Açılışımıza teşrif eden Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanımıza, Ak Parti Mardin il başkanımıza, Artuklu ve Yeşilli belediye başkanlarımıza, yeni atanan Ak Parti Kızıltepe ilçe başkanımıza, oda başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, bürokratlarımıza, kanaat önderlerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, kıymetli basın mensuplarımız ve varlıkları ile bize her zaman güç veren hemşehrilerimize, bu dar zamanda istihdam İçin gözü kara kıymetli iş ortağım Koçhan ve Kuzu ailelerine, gerek bizi telefonla arayan gerek çelenk gönderen, katılamasalar da gönülleri bizimle olan cümle abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, Artukbey Ailesi olarak saygılarımızı sunar, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" diye konuştu

GAZİANTEP

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev ...
“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Yeni yılın ilk ayı yeni rekorla geldi. Ocak ayı ihracatımız yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti” “Ekonomide hep birlikte el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız”
YEREL HABERLER “Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB ...
Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 şehit acısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 şehit acısı
WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı
YEREL HABERLER WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı
Gaziantep’e 2. şehit ateşi
YEREL HABERLER Gaziantep’e 2. şehit ateşi
Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü
YEREL HABERLER Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine ...
Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay Zeka Eğitim Ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay ...
İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü bir Türkiye için başarmak zorundayız”
YEREL HABERLER İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü ...
Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi Hububatçılar Ocak 2020’de 584, 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat ...
Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İhracat üssü Gaziantep 2020 yılına güzel rakamlarla başladı”
YEREL HABERLER Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim ...
Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm istiyor
YEREL HABERLER Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm ...
Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
YEREL HABERLER Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi Halı ihracatı Ocak ayında yüzde 21 oranında artarak 221 milyon 658 bin dolara yükseldi TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “İhracatçılarımızı kutluyorum 2020’ye iyi bir başlangıç yaptık, dünya pazarlarında adeta tam pres çalışarak halı ihracatımızı arttıracağız”
YEREL HABERLER 2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da ...
5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu
YEREL HABERLER Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ...
Şehit çocuklarına polis şevkati
YEREL HABERLER Şehit çocuklarına polis şevkati
Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti
YEREL HABERLER Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti
Corona virüsü belirtileri gribe benziyor
YEREL HABERLER Corona virüsü belirtileri gribe benziyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X