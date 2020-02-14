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Büyükşehir’den evsizlere “Kış Oteli” Evsizler, sıcak aile ortamına kavuştu

İHA

Büyükşehir’den evsizlere “Kış Oteli” Evsizler, sıcak aile ortamına kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış koşullarında evsiz vatandaşlara yardım eli uzatarak kalacak yer temin ediyor. Türkiye’nin birçok şehrinde organize edilen bu uygulamanın Gaziantep’teki farkı ise konaklama merkezinin konforlu bir özelliğe sahip olması.
Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle örnek çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir, çetin geçen kış mevsiminde bünyesinde kurduğu kompleksle, sokakta kalanlara sıcak bir ortam sağladı. Sürekli sıcak su hizmetinin verildiği 34 ranzalı ve dolaplı odaların bulunduğu bu merkeze ise “Kış Oteli” adı konuldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen kompleks, 30 kişilik kontenjana sahip olmasının yanında 3 öğün yemek, spor salonu, 34 ranza ve giysi dolaplarıyla lüks bir otel konforunu aratmıyor. Polis ve zabıtanın sokakta kaldığını tespit ettiği kişilerin getirildiği tesise, konaklama ihtiyacı olan vatandaşlar da gelip başvuru yapabiliyor.
“Evsiz vatandaşlara sıcak bir aile ortamı sunuyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, tesisin 2 yıldır hizmet verdiğini ve otel konforunu aratmadığına dikkati çekerek, “Sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde dışarıda bekletmemek için burada barındırıyoruz. Ancak son 2 yıldır burayı daha konforlu bir mekan haline getirerek otel hizmeti veren bir ortamdan farksız bir hale büründürdük. 3 öğün yemek, sıcak su ve sosyal alanlarıyla bir otel haline getirdik. Burada kalan vatandaşlarımızın neredeyse tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Dışarıda kalan vatandaşlara daha konforlu daha güzel bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Bu zaten sosyal belediyeciliğin getirdiği bir hizmettir. Özellikle belediye başkanımızın hassasiyetlerinden dolayı biz de bu konuda hassas davranıyoruz. Gelen arkadaşlar buradan oldukça memnun kalıyor. İnançlarımız gereği de burayı önemsiyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara bakmamızı gerektiren bir inanca sahibiz. Böyle bir inanç mensubu olduğumuz için bu hizmete inanç boyutuyla da bakıyoruz. Burada 1 haftadan 1 aya kadar kalan insanlar var. Buradan şu anda 23 vatandaşımız faydalanıyor. Gelen vatandaşlarımızın burada boş zamanlarını da değerlendirecekleri bir ortam var. Okuma odalarından spor salonuna kadar sosyal olarak zaman geçiriyorlar. Buradaki gönüllü arkadaşlarımızdan spor eğitmeni olan arkadaşlarımız var. Burayı sadece barınma ortamı değil bir eğitim yuvasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada günlük zaman geçirmekten ziyade bir aile ortamında kalmalarını sağlıyor ve istiyoruz'' diye konuştu.

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