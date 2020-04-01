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Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Sanko Holding ve Konukoğlu ailesi, son iki hafta içinde çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine 22 milyon liralık yardım gerçekleştirdi Müşterilere “vade farkı ilave edilmeksizin” 60 gün ek vade ile ödeme kolaylığı sağlandı Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Gün, bir olma günüdür. Geçmişte olduğu gibi elbirliği ile sıkıntıları yine aşarız” “Sanayiciler olarak her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretimi sürdürmeli ve hiç bir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız”

İHA

Konukoğlu Ailesi, COVID19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı.

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Sanko Holding ve Konukoğlu ailesi, son iki hafta içinde çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine 22 milyon liralık yardım gerçekleştirdi Müşterilere “vade farkı ilave edilmeksizin” 60 gün ek vade ile ödeme kolaylığı sağlandı Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Gün, bir olma günüdür. Geçmişte olduğu gibi elbirliği ile sıkıntıları yine aşarız” “Sanayiciler olarak her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretimi sürdürmeli ve hiç bir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız”

Konukoğlu Ailesi, COVID19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı.
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID19 ile mücadelede, bu zor günleri birlik, beraberlik, dayanışma ve gönül birliği ile atlatacağımızdan şüphemiz yok. Bu anlayışla öncelikle taşeron çalışanları ve stajyerler dahil olmak üzere büyük SANKO Ailesini oluşturan 14 bini aşkın mesai arkadaşımıza 1,000’er TL nakdi yardım sağladık” dedi.
Abdulkadir Konukoğlu, Sanko şirketlerinin de müşterilerine sağladığı kolaylıklar ile ilgili ise “Müşterilerimize de bu süreçte destek olmak amacıyla Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olunması amacıyla 17 Mart’ta, toplumsal duyarlılığımızın bir gereği olarak, 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farkı ilave edilmeksizin’ 60 gün erteledik. Ayrıca, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanıdık. Bunlarla yetinmedik, Gaziantep Valiliği’nin Gönül Seferberliği kampanyasına, 21 bin koli gıda yardımı yaptık. Ardından SANKO Holding çalışanlarına, Gaziantep’in İslahiye, Nizip, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçeleri ile SANKO’nun Türkiye genelinde işletmelerinin bulunduğu merkezlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Valilik ve Kaymakamlıklara 30 bin koli olmak üzere, bu süreçte toplam 60 bin koli gıda yardımı gerçekleştirdik”şeklinde konuştu.
“Kurucu felsefemiz düsturumuzdur”
Türkiye’nin hassas bir dönemde olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, kurumların ve kişilerin topluma karşı sorumluluğunun bulunduğuna vurgu yaparak, "Kurucu felsefemiz, ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız olarak şekillenmiştir” ifadelerini kullandı.
Birlik çağrısında da bulunan Abdulkadir Konukoğlu, "Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elbirliği ile sıkıntıları yine aşarız. İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesin bireysel önlemlerinin yanı sıra, kurumsal anlamda da ekonomik katkıları sunması gerektiğine inanıyoruz. Paylaşmak mutluluktur anlayışıyla geçmişte de benzer kararlar aldık. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Sanayiciler olarak bu dönemde her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretmeye devam etmeli, çalışanlarımızın iş sürekliliğini korumalı ve hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız. Gün, birlik olma günüdür" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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