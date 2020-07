Saray kumaşı 'kutnu' ustaları taklit ürünlere karşı ayakta kalma savaşı veriyor Yazın serin, kışın sıcak tutan kutnu kumaşı yok olmanın eşiğinde

Osmanlı Devleti'nde saray kumaşı olarak kullanılan, yazın serin, kışın sıcak tutmasıyla bilinen kutnu kumaşının ustaları, taklit baskı kumaşlara karşı ayakta kalma savaşı veriyor. Son zamanlarda yeniden yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşının taklit ürünlerinin çıkması el dokuma kutnu ustalarını rahatsız ediyor.

Tarihte önemli bir yeri bulunan, Osmanlı saraylarında, İngiliz ve Fransız kraliyet ailelerinde sıklıkla kullanılan kutnu kumaşının başı taklit ürünlerle dertte. Türkiye'de özellikle Gaziantep'teki el tezgahlarında dokunan, sıcak havalarda serin, soğuk havalarda sıcak tutması nedeniyle yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşının üreticileri, taklit baskı ürünler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş türü olarak gösterilen ama son dönemlerde yeniden ilgi görmeye başlayan, elbise, fistan, ayakkabı, şal, eşarp ve daha birçok ürün yapımında kullanılan kutnu kumaşında yaşanan taklit ürün artışı, Gaziantep'te yıllardır kutnu kumaşı dokuyan ustaların tepkisine neden oluyor.



"İlgi artınca taklit baskı ürünler arttı"

Gaziantep'te 53 yıldır kutnu dokuma işi yapan Abdulkadir Mekki, fabrikasyon polyester taklit ürünlerin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, "Kutnu kumaşı yüzyıllardır kullanılan, tarihi çok uzun bir geçmişe dayanan bir kumaştır. En güzel tarafı naturel olmasıdır. Kumaşın kendine has bir özelliği var. Bu kumaş sıcak yaz günlerinde serin, soğuk kış günlerinde ise sıcak tutar. Bu özellikleri nedeniyle kutnu kumaşına olan ilgi artınca taklit polyester baskı ürünler de artmaya başladı. Şuanda bu kumaşı Türkiye genelinde baskılı kullanmaya başladılar. Baskılı kullanıldığı zaman bir kültür olan kutnu kumaşını mahvetmiş oluyorlar. Bu baskı kumaşlara müsaade edilmemesi lazım. Bu kültürün, bu mesleğin öldürülmemesi lazım. Çünkü bu bizim geçmişimizi temsil ediyor. Basklı ürün zaten sağlığa da zararlı. İnsanlar bu baskılı taklit polyester ürünleri kullanmasınlar. Hem sağlıkları hem de bu kültürün ölmemesi için bu çok önemli bir durum. Zaten baskı ürünlerin fiyatı daha ucuz olur. İnsanların buna da dikkat etmesi lazım" dedi.



"Hayatın her aşamasında kullanılıyor"

Kutnu kumaşının hayatın her aşamasında kullanıldığını açıklayan Mekki, "Kutnu kumaş insanın doğumdan ölüme kullanabileceği bir kumaştır. Sağlık açısından da kullanılan bu kumaş yeni doğan bebeklerde alerjiyi ve sarılığı önler. Bu kumaş gecelik, şal, eşarp, fistan, bebek elbisesi ve ev tekstil eşyası olarak da kullanılabilir" diye konuştu.

Orijinal kutnu kumaşı ile taklit olan baskı kumaş arasındaki farkları da gösteren Mekki, yetkililerden olaya el atmaları çağrısında bulundu.

