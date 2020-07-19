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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2

DHA

Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)  STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk.46 Jefferson), Maxim (Dk.83 Chibsah), Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 46 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 90+2 Muğdat Çelik)
KASIMPAŞA: Ramazan Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk.75 Tarkan), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 75 Anıl Koç), Thiam, Gohou (Dk. 62 Quaresma)
GOLLER: Dk. 6 Muhammet Demir, Dk.77 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 13 ve 37 Thiam (Kasımpaşa) 
SARI KARTLAR: Maxim,Oğuz Ceylan,Sumudica (T.D.) (Gaziantep FK)Süper Lig'in 33´üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. 6´ncı dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray'ın ortasında Muhammet Demir´in kafa vuruşu kaleci Ramazan´a takıldı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Muhammet Demir, rahat vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
13´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte müsait durumda olan Thiam, topu filelere gönderdi: 1-1.
20´inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Yusuf'un yerden içeriye gönderdiği kestiği topa Gohou uzandı ancak topa dokunamadı.
37´inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Aytaç, topu solundaki Thiam'ı gördü.Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
54´üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantep FK´lı oyuncular elle oynama beklentisi ile itirazda bulundu. Hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin köşe vuruşunu işaret etti.
55´inci dakikada maçın hakemi pozisyona itiraz eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya sarı kart gösterdi.
67´inci dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında topla buluşan Thiam, rakibinden sıyrılıp, şutunu çekti. Top direğin hemen yanından auta gitti.
70´inci dakikada Kasılpaşa´nın atağında Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurduğu topu kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak top üstten auta gitti.
77´inci dakikada Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse´nin topu bıraktığı Meriah'ın büyük hatası sonucu araya girerek topu alan Maxim, kaleciden sıyrılıp topu boş filelere gönderdi: 2-2.
Karlaşmada başka gol olmadı ve maç berabere bitti. DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-07-18 23:20:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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