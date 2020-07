Basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü kutlaması

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, doğru ve güvenli bilgiye ulaşmada önemli bir misyon üstlenen yerel basının, yaşadığı ekonomik sıkıntıların pandemi döneminde daha da arttığına dikkat çekti.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 112. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, mesleğin geçmişten günümüze kadar süre gelen zorluklarına ve basın mesleğinde çalışan emekçilerin yaşadıkları sıkıntılara değindi.

İbrahim Ay, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, özellikle sosyal medyada kullanılan dilin ve bu mecradan aktarılan haberlerin bilgi kirliliği oluşturduğuna işaret etti. Ay, teyit edilmeden yapılan paylaşımların haber değeri taşımadığı gibi bunların toplumda infiale yol açabildiğine de dikkat çekerek, “Bu anlamda asli görevi habercilik olan, gazetecilerin yaptığı haberlerin önemi daha da artmaktadır. Bu kutsal ve ulvi mesleği yapan meslektaşlarımızın zor ve ağır koşullar altında görev yaptığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum” dedi.

“Pandemi döneminde sorunlarımız daha da arttı”

Pandemi döneminden ekonomik olarak olumsuz etkilenen mesleklerin başında basın sektörünün de geldiğini ifade eden İbrahim Ay, “Basın kuruluşları, özellikle de yerel basın her geçen gün azalan gelir kaynakları nedeniyle adeta yaşam mücadelesi vermekte. Bir zamanlar ciddi bir gelir olan resmi ilan gelirleri, artık cazip olmaktan çıkmakla kalmamış, istenilen kriterler, gider kalemini artıran bir mekanizmaya dönüşmüştür. Resmi ilan fiyatları ise günümüz koşullarında komik denilebilecek seviyelere düşmüştür. Tüm bunlara pandemi dönemindeki sorunlar da eklenmiştir. Buna rağmen basın kuruluşlarımız asli görevi olan halkı doğru bilgilendirme görevini tam ve eksiksiz yürütmeye özen göstermiştir. Bu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Basın çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik atılacak her türlü adımın takipçisi ve destekçisi olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.