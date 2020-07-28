SANKO Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye 24’üncüsü oldu

SANKO Okulları öğrencisi, 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 24’üncülüğü ile büyük bir başarıya imza attı.

2 milyon 296 bin 138 adayın Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ve 1 milyon 672 bin 376 adayın da Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girdiği YKS’de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri ile başarılarına yeni öyküler eklediler. SANKO Okulları öğrencileri Türkiye genelinde ilk 50’de 1, ilk 200’de 3, ilk 500’de 7, ilk binde 10, ilk 2 bin 500’de 23, ilk 5 binde de 39, ilk 10 binde de 55 derece elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, YKS sonuçlarına göre ilk 100’de Gaziantep’te yer alan altı öğrenciden birinin SANKO Okulları öğrencisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, 93 öğrencisini elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayarak, öğretmenlerine ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

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