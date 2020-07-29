Başkan Fadıloğlu’nun Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında paylaşma ve pandemi vurgusu yapan Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı kutlama mesajında, “Kurban Bayramı; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmaktır. Bayramlar; her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdir. Bu özel günlerde, inancımızın ve kültürümüzün gerektirdiği gibi davranmak, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde; aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, bizleri daha da güçlü kılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediyesi olarak Kurban Bayramı’nda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına önceden tüm hazırlıklarımızı tamamladıklarını kaydeden Fadıloğlu'nın mesajında, "İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan 11 pazar yerinde küçükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Sadece Gazikent Pazar Yeri’nde büyükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı’nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum” denildi.

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