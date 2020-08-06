Park halindeki otomobil alev alarak küle döndü

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Mehmet Ali Aslan Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangına kısa sürede müdahale eden Nizip itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

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