Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2)

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KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Gaziantep-Nizip yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin 27 N 2498 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrezzak Özerol ile yanında bulunan Fevzi Başkurt, Rabia Ekinci ve Sıdıka Nur Ekinci olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-09-08 22:57:49



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