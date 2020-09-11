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SANKO Gaziantep’e iki cami daha yaptıracak Valilik ve SANKO Holding arasında protokol imzalandı Gaziantep Valisi Davut Gül: “Türkiye'nin ve dünyanın nitelikli camilerinden olacak” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Şehrimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Bu eseri planlarken yüzyıllar boyu yaşasın istedik” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Şehrimize ve ülkemize ne kadar hizmet etsek az”

İHA

Gaziantep Valiliği ve SANKO Holding arasında, iki cami yapımı için protokol imzalandı. Vali Davut Gül, "Türkiye'nin sayılı camilerinden, hatta çok iddialıyız, dünyanın sayılı camilerinden birisi Gaziantep'te inşa edilecek" dedi.

SANKO Gaziantep’e iki cami daha yaptıracak Valilik ve SANKO Holding arasında protokol imzalandı Gaziantep Valisi Davut Gül: “Türkiye'nin ve dünyanın nitelikli camilerinden olacak” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Şehrimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Bu eseri planlarken yüzyıllar boyu yaşasın istedik” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Şehrimize ve ülkemize ne kadar hizmet etsek az”

Gaziantep Valiliği ve SANKO Holding arasında, iki cami yapımı için protokol imzalandı. Vali Davut Gül, “Türkiye’nin sayılı camilerinden, hatta çok iddialıyız, dünyanın sayılı camilerinden birisi Gaziantep’te inşa edilecek” dedi.
Valilikte düzenlenen İmza törenine, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu ile İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar katıldı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, tarihi bir güne şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’e geldiklerinde müjdesini verdikleri büyük cami projesinin ilk adımını atıyoruz” dedi. Konukoğlu kardeşlerin el ele vererek Türkiye’deki en nitelikli iki camiyi Gaziantep’e kazandıracaklarına vurgu yapan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Caminin biri eski stadyumun yerine, orta ölçekte ve bölgenin ihtiyacına cevap verecek özellikte inşa edilecek. Diğeri ise Türkiye’nin sayılı camilerinden, hatta çok iddialıyız en iyi, dünyanın da sayılı camilerinden olacak. Bunların yapımını üstlenen hayırsever Konukoğlu ailesi başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Camilerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Bu hayali gerçekleştiren herkese teşekkür ederim” diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise “Merhum Sani Konukoğlu nur içinde yatsın, mekanı Cennet olsun, geleneği devam ediyor. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Allah tamamlayıp, içinde dua etmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Roma’da dahi inceleme yapıldı
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da şimdiye kadar 15 cami yaptırdıklarını, iki cami daha yaptırmak için protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. Abdulkadir Konukoğlu, eski stadın yerinde inşa edilecek caminin yapımını kardeşi Zeki Konukoğlu’nun üstleneceğini kaydetti. Camilerin en iyisi ve örnek olması için çok kapsamlı inceleme ve araştırma yaptıklarını anlatan Abdulkadir Konukoğlu, “Protokolünü imzaladığımız iki camimizin milletimize ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ise Gaziantep’in tarihiyle çok eski bir geçmişe sahip, yüzyıllar boyu büyük başarılara imza atmış ve Türkiye’nin göz bebeği bir şehir olduğunu söyledi.Konukoğlu Ailesi olarak Gaziantep’e her zaman güzel eserler kazandırmak istediklerini vurgulayan Zeki Konukoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu eseri planlarken yüzyıllarca hizmet sunsun istedik. Dönemin Gaziantep Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yurt içi ve Roma dahil yurt dışında birçok eseri inceledik, fikirler aldık. Bir eser elbette meydana gelir ama biz nasıl güzelini inşa ederiz, ilave ne katabiliriz diye çabaladık. Gaziantep’e böyle bir eserin kazandırılmasına vesile olacağımız için mutluyuz. Millet Bahçesi’nde yapılması planlanan cami projemizin Tugay bölgesine alınmasıyla eski stadın yerinde üç bin kişilik orta ölçekte bir cami yapımına karar verdik. Mimarisi farklı cami olacak, Allah hepimizin hayrını kabul etsin.”

“Gaziantep için şans”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Konukoğlu ailesinin her kademede hayırlarını devam ettirdiğini vurgulayarak “Bugün özel bir gün. Türkiye’de böyle bir mabedin yapılması çok önemli ve anlamlı. İslam’ın sembolü olan caminin Türkiye’de örnek projesinin hayata geçirilecek olması Gaziantep için bir şans. Konukoğlu Ailesi de bizim için bir şans. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Cami yapımı düşüncesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” diyerek sözlerine başlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise duygularını şöyle paylaştı: “Hem ülkemize hem şehrimize yüzyıllarca hizmet edebilecek güzel bir eser bırakmak istiyoruz. Rabbim inşallah bize nasip eder. Bu şehir her şeyin en iyisine layık. Biz şehrimizi ve vatanımızı seviyoruz. Bu ülkeye ve şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır.”

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da şehirlerin ruhunun camiler olduğuna dikkat çekerek, “Cami ve mescitleri şehirlerden aldığınız zaman şehirler taş ve beton yığınlarına dönerler” değerlendirmesini yaptı. Dr. Hazırlar, Konukoğlu Ailesi’nin, Gaziantep başta olmak üzere farklı kentlere inşa ettikleri camilerle bu noktada ne kadar büyük bir gönül zenginliğine sahip olduklarını gösterdiklerini belirterek kurumu adına teşekkürlerini iletti.

Sani Konukoğlu Vakfı
SANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nı kurdu. Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4 bin 500 vakıf arasından “Yılın Vakfı” seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girdi. Bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul ve 15 cami inşa ettirilip ilgili kurumlara devredildi. Eğitimde ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesine katkı amacıyla 1996 yılında Sani Konukoğlu Hastanesi, 2001’de SANKO Okulları, 2013 yılında ise SANKO Üniversitesi kuruldu. Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Devlet Hastanesi’ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı alındı. Yılda bin 500 dolayında üniversite öğrencisine karşılıksız burs veriliyor, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 10 bin 500 öğrenciye giyim, 10 bin 500 öğrenciye de çantası ile kırtasiye malzemesi, yine her yıl ihtiyaç sahibi 45 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir. Merkezi İstanbul’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında; Gaziantep’te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları, faaliyetin sonlandırıldığı 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı’nın desteğinde sürdürüldü. 19982016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta bin 3’ü erkek, 9 bin 497’si kadın olmak üzere toplam 10 bin 500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır. “İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı“na layık görüldü. Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkan Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi. Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na TBMM Başkanlığı’nca” Üstün Hizmet Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi’nce “Fahri Doktora Unvanı” ve “Toplumsal Duyarlılık Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de “Vakıf İnsan” ödülü verildi. Sani Konukoğlu Vakfı da ulusal ölçekli yayın yapan bir dergi tarafından “Yılın Vakfı” ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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