Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonrası hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp doktora saldıran ve kendilerine engel olmaya çalışan 4 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı için gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Halil K., cumartesi günü, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halil K.'nin vefat haberini alan yakınları ihmal olduğunu iddia ederek geldikleri hastanede görevli doktora saldırdı. Yoğun bakımı servisinin camlarını kıran kalabalık, kendilerine engel olmaya çalışan polis memurlarını da yaraladı. Yaşanan arbede polislerin havaya ateş açmasıyla sona ererken, 5 saldırgan gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-14 13:08:13



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