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Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Meydanlı, hasta kabulüne başladı

İHA

Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Meydanlı, hasta kabulüne başladı

Son günlerde sağlık alanında gerçekleştirdiği ataklarla adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, tüm branşlarda olduğu kadar özellikle de erişkin ve çocuk yan dal branşları ile kadrosunu güçlendiriyor.
Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, kadın üreme sisteminde meydana gelen kanserlerin cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir branş olan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal branşını bünyesine dahil etti. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Jinekolojik Onkoloji Kliniği, jinekolojik kanser tanısı alan kadınların tanıdan itibaren tüm yaşamları süresince, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile ilişkili tedavilerini gerçekleştirmektedir. Jinekolojik kanserlere ilişkin tanı ve tedavi yöntemlerinin deneyimli bir kadro ile donanımlı hastanelerde yapılması oldukça önemlidir.
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı kimdir?
1970 Ankara doğan Mehmet Mutlu Meydanlı, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası’nı 1999 yılında Zübeyde Hanım Etlik Kadın Hastalıkları Doğum ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Op. Dr. Meydanlı 1999 ile 2001 yılları arasında, Zübeyde Hanım Etlik Kadın Hastalıkları Doğum ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği’nde uzman hekim olarak çalıştı ve 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Aynı Üniversitede 2004 yılında “Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti”, 2009 yılında ise “Profesör” unvanını aldı. 20102013 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Mayıs 2013’te Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Eğitim Görevlisi” olarak atandı ve 20132019 yılları arasında aynı hastanede Jinekolojik Onkoloji Klinik Şefi görevini yürüttü. Mart 2017’de yürütmekte olduğu göreve ek olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na “Profesör” kadrosuyla atandı. Eylül 2019Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Klinik Şefi olarak çalıştı. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı çok sayıda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 15 jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanının yetişmesine katkı sundu. Yetiştirdiği yan dal uzmanlarından birçoğu “doçent” unvanı aldı.
Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Jinekolojik Onkoloji camiasında tanınan bir hekimdir. Hali hazırda “Ortadoğu ve Akdeniz Jinekolojik Onkologlar Derneği” nin “Genel Sekreterliği” görevini yürütmektedir. Kasım 2019’da Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısında ve Eylül 2020’de “webinar” şeklinde düzenlenen “Uluslararası Jinekolojik Kanser Derneği” toplantısında konuşmalar yapmıştır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda 100’den fazla konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı’nın Science Citation Index (SCI) ve SCIexpanded dergilerde yayımlanmış 84 adet makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere 700’den fazla sayıda atıfta bulunulmuştur. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı’nın hindeksi 14’tür.
Prof. Dr. Meydanlı’nın kendisinin geliştirdiği ve doğum sonu kanamalarda kullanılan bir sütür tekniği ile 2008 yılında uluslararası literatürde yerini almıştır (Meydanlı Kompresyon Sütür Tekniği). Prof. Dr. Meydanlı’nın 2003 yılında “International Journal of Gynecology and Obstetrics” dergisi tarafından takdim edilen bir de “Onur Ödülü” bulunmaktadır.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı’nın ilgi alanları ise Servikal intraepitelyal lezyonlar, kanserden korunma ve tarama programları, serviks (Rahim ağzı) kanseri, over (Yumurtalık) kanseri, endometrium (rahim) kanseri, minimal invaziv cerrahi (Laparoskopik ve Robotik Cerrahi), kadın üreme sisteminin nadir görülen tümörleri ve kolposkopi olarak sayılabilir. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı 2002 yılından bu yana Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği üyesidir. 2009’dan bu yana Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği’nin üyesi ve 2013’ten bu yana aynı derneğin Yönetim Kurulu üyesidir. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, 2017 yılından bu yana “European Network Gynecologic Oncology Trials Rare Tumor Group” ta Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin temsilciğini yürütmektedir.

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