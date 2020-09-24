TEKNOFEST 2020 renkli görüntülerle başladı

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile start aldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Gaziantep Panorama Müzesi önünde başlayan kortej yürüyüşü, tarihi Gaziantep Kalesi'nde son bulacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün uçuş gösterileri yapacağı festival kapsamında çeşitli teknoloji yarışları da düzenlenecek. Festivalin ilk günü, Atak helikopterlerin gösterileri ve selamlama uçuşu ile sona erecek.

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