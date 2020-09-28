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TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat "Yeni başarı öykülerimizi yazmaya devam edeceğiz"

İHA

TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat "Yeni başarı öykülerimizi yazmaya devam edeceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya, sektörel bazda 2020'nin ilk 8 aylık döneminde Türkiye genelinden 208 ülke ve serbest bölgeye 4 Milyar 606 Milyon 824 bin dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TİM Hububat Sektör Kurulu Toplantısı’na TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Sektörel sorunların ve ihracat rakamlarının değerlendirildiği sektör kurulu toplantısında TİM Başkanı İsmail Güle hububat bakliyat ihracatçılarına övgüler yağdırarak pandemi sürecinde hububat sektörünün yeni başarı öyküleri yazdığını ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle 2020 yılının 8 aylık diliminde gerçekleştirilen hububat bakliyat ihracatında gözle görülür bir artış yaşandığını bunda sektör temsilcilerinin önemli roller üstlendiğini ifade ederek Başkan Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.
Hububatçılardan 5 Milyar 48 Milyon 535 Bin Dolarlık ihracat
Hububat Bakliyat sektörü ihracatının 2020 yılının ilk 8 aylık diliminde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8 artışla toplam 4 milyar 606 milyon 824 olduğunu 1 Ocak’tan 21 Eylül’e kadar olan dönemde ise bunun yüzde 8,1 artışla 5 milyar 48 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 2020 hedeflerinde hedef fazlası vermeyi beklediklerini sözlerine ekledi.
“Dünyada ticaretin şekli değişiyor bizlerde değişime ayak uyduruyoruz”
Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya pandemi sürecinde ticaretinde şeklinin değiştiğini, teknolojinin ön palana çıkarak yeni ihracat modelinin geliştiğini ifade ederek, “Sektör kurulu toplantımızı TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin de katılımıyla gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra sektörel problemlerimizin masaya yatırıldığı toplantımızda 2020 yılının sekiz aylık ihracat rakamları, hedef ülkeler ve yeni pazarlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Dünya pandemi sürecinde ikinci dalga için hazırlanırken bizler sektör olarak bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık ve gerek mevcut pazarlara gerekse yeni pazarlardan gelecek ihtiyaçlara cevap verebilmek için her türlü alt yapımızı oluşturduk” dedi.
“İhracatımız artarak devam ediyor”
İhracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Altunkaya Türkiye genelinden yapılan Ocak Ağustos dönemi sektör ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 7,8’lik artış yaşandığını ve toplam 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, “Sektörümüzle ilgili en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarında ilk sırayı 1 milyar 814 milyon 37 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri alırken bir önceki yıla oranla yüzde 22’lik artışla Afrika ülkelerine toplam 1 milyar 87 milyon 907 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke grupları bazında üçüncü sırayı 548 milyon 790 bin dolarlık ihracatla Avrupa ülkeleri aldı. En fazla ihracat artışının yaşandığı Amerika ülkelerine ise bir önceki yıla oranla yüzde 32,9’luk artışla 479 milyon 86 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
Hububatçılar 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi
Başkan Mahsum Altunkaya, sektör olarak 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıldığı bilgisini paylaşarak, ülke bazında ilk sırada 831 milyon 878 bin dolarla Irak'ın, ikinci sırada 241 milyon 311 bin dolarla Birleşik Devletlerin üçüncü sırada ise 173 milyon 259 bin dolarla Suriye’nin geldiğini belirtti.
“Türkiye en fazla pastacılık ürünleri ve değirmencilik ürünleri ihraç etti”
Mal grupları bazında 2020 yılının 8 aylık diliminde Türkiye’den en fazla pastacılık ürünleri ihraç edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya, “Mal grupları bazlı ihracatta ülkemizden en fazla ihraç edilen mal grupları arasında ilk sırada 1 milyar 300 milyon 669 bin dolar ile pastacılık ürünleri gelmekte; 832 milyon 398 bin dolarla değirmencilik ürünleri, 657 milyon 478 bin dolarla bitkisel yağlar, 603 milyon 413 bin dolar ihracatla diğer gıda müstahzarları, 382 milyon 258 bin dolarlık ihracatla şeker ve şekerli mamuller takip etmektedir. Bu mal gruplarını sırasıyla kakaolu mamuller, bakliyat, yağlı tohum ve meyveler, hububat, baharatlar takip etmektedir” diye konuştu.

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