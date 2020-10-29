Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İHA

Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te çalıştığı nakliyat deposunda üstüne halı balyası düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Celal Söğüt, dün akşam saatlerinde 15 yıldır alıştığı nakliyat şirketinin deposunda üzerine düşen 500 kilogram ağırlığındaki halı balyasının altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Söğüt, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hiç kimse aramadı
Hayatını kaybeden Celal Söğüt’ün ağabeyi Yılmaz Söğüt, iş yeri sahiplerinin hiçbir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "İş yerinde çadır çekerken halı balyaları üzerine geliyor. 112 arayıp hastaneye kaldırıyorlar bir gün yoğum bakımda yatıyor bugünde vefat ediyor. Karşı taraftan da hiç kimse gelmedi, aramadılar kendilerini sorumlu etmiyorlar. Biz de bu işin sonuna kadar şikayetçisiyiz” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
YEREL HABERLER İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
Halı balyalarının altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Halı balyalarının altında kalıp, öldü
29 Ekim kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri
YEREL HABERLER 29 Ekim kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri
Musullu'dan Erdoğan'a tam destek Yerli ve Milli bir marka olan Musullu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız ürünlerini boykot çağrısına tam destek verdi.
YEREL HABERLER Musullu'dan Erdoğan'a tam destek Yerli ve Milli bir ...
Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada
Gaziantep´te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu Vali Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu Vali Gül, Cumhuriyet ...
Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü
YEREL HABERLER Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 3 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 150 paket kaçak sigara ele ...
GAİB online eğitimlerinde kasım takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB online eğitimlerinde kasım takvimini duyurdu
Gaziantep Kolej Vakfı’nda Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda Cumhuriyet coşkusu
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep´te koruma altına alındı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep´te ...
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
Araban’da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Araban’da 29 Ekim kutlamaları
Gaziantep'te 29 Ekim kutlama mesajları
YEREL HABERLER Gaziantep'te 29 Ekim kutlama mesajları
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
Gaziantep protokolünden Mevlid-i Nebi mesajları
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden Mevlid-i Nebi mesajları
Mezine Sırakaya’dan ALG Spor’a destek ALG Spor, Avrupa sahnesinde
YEREL HABERLER Mezine Sırakaya’dan ALG Spor’a destek ALG Spor, ...
İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
YEREL HABERLER İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
Muhtar sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER Muhtar sırtından bıçaklandı
Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı
YEREL HABERLER Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına ...
Gaziantep'te madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X