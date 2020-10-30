Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

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Gaziantep’te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabancayla 40 çalıntı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 şahsın üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, aracın içerisinde yapılan kontrolde ise 40 adet çalıntı güvercin ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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