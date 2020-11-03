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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO İhracat Akademisi projesinde sertifika töreni yapıldı

İHA

GSO İhracat Akademisi projesinde sertifika töreni yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, 2018 yılında firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması amacıyla başlatılan İhracat Akademisi Projesi’nde, 4’ncü ve 5’nci dönemi tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.
Sanayi kenti Gaziantep’te firmaların ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla başlatılan projede, 2018 ve 2019 yıllarında birer, 2020 yılında ise 3 dönem olmak üzere 5 eğitim dönemi gerçekleştirildi. Başvuruların 2 ayrı şekilde ele alındığı süreçte; Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Tespiti, Hedef Pazarlarda Potansiyel Alıcıların Tespiti, Uluslararası Satış Teknikleri ve Uluslararası Pazarlama Karması Organizasyonu konularında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda eğitmen gözetiminde firma aramalarını ve görüşmelerini gerçekleştirdi. Proje kapsamında kursiyerler 5 dönem toplamında fiziki ve online ortamlarda 1400 saat eğitim aldı. Bugüne kadar 84 firmadan 101 kursiyerin yer aldığı projede, firmalar yaptıkları çalışmalar doğrultusunda eğitim süreci içerisinde ihracat yapma başarısı da gösterdi. Projenin 4’ncü ve 5’nci döneminde bir aşama ileriye geçilerek, GSO ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan işbirliği kapsamında 24 firmanın katılımıyla firmalarda dış ticaret istihbarat birimleri kuruldu.
İstihbarat birimlerinde çeşitli programların ve yazılımların kullanılması sağlanarak firmaların sürdürülebilir eğitim ve bilgi anlayışının oluşması amaçlanıyor.

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