El Bab'da 25 kilo tuzaklı patlayıcı bulundu, DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde tuzaklanmış halde 25 kilo C4 tipi patlayıcı bulunarak etkisiz hale getirilirken, 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab’da; DEAŞ Terör Örgütü adına 20142017 yılları arasında sözde savaşçı olarak faaliyet yürüten M.H. isimli bir terör örgütü mensubu 23 Kasım 2020 günü saat 06.00’da yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır. Öte yandan yerel kolluk unsurlarınca El Bab ilçesi Hazvan Köyü kırsalında aynı gün saat 12.00 sıralarında 1 adet Basma Düzenekli (Tesbih) ateşleme anahtarı bulunan metal kutu içerisinde yaklaşık 25 kg. ağırlığında C4 ile tuzaklanmış EYP emniyet tedbirleri alınarak bulunduğu yerde etkisiz hale getirilmiştir. İki farklı operasyonla ilgili de yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaylara ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi.

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