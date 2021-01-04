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Gaziantep Üniversitesine önemli belge GAÜN Gaziantep’te covid güvenli turizm belgesini alan tek sosyal tesis

İHA

Gaziantep Üniversitesine önemli belge GAÜN Gaziantep’te covid güvenli turizm belgesini alan tek sosyal tesis

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında pandemi süreci takibine ilişkin tüm birimlerde devam eden uygulamalara ek olarak GAÜN Turizm Uygulama Oteli, TSE tarafından yapılan tetkik neticesinde "Covid Güvenli Turizm Belgesi" almaya uygun görüldü.
Covid Güvenli Turizm Belgesi, GAÜN Rektörlüğü’nün Covid Güvenli Hizmet Belgesini alması sonrasında, pandemi sürecinde almış olduğu ikinci belge olmakla birlikte Gaziantep'te bu belgeyi alan tek sosyal tesis olarak örnek oluşturuyor.
Covid Güvenli Turizm Belgesi, GAÜN Turizm Uygulama Otel Müdürü Alparslan Yalçın ve Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Özaydın da, belgenin bu sürecin takdiri olduğunu, tüm önlem ve uygulamaların içselleştirilerek devam edeceğini ifade ederek, emeği geçen tüm personellere teşekkür etti.

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