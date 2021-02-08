Şahin’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilk durağı Anıtkabir oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep’e “Gazilik” unvanının verilişinin 100’üncü yılı münasebetiyle Anıtkabir’e gitti, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Başkan Fatma Şahin, etkinliğe katılan Gaziantep heyetiyle Aslanlı Yol’dan yürüdü. Ardından Bakan Gül, Mozoleye çelenk bıraktı.

Antep’e “Gazilik” unvanının verilişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kutlama programı çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci katıldı.

“Bu destansı direnişin kahramanları yolumuzu aydınlatacak”

Gaziantep heyeti, “Gazilik” unvanının verilişinin 100’üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’deki mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Gaziantep’in kurtuluş savaşındaki mücadelesine vurgu yapan Adalet Bakanı Gül, deftere yazı yazarak, “Kurtuluş Savaşımızın Büyük Komutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Aziz Atatürk, Bugün, şehrimiz Gaziantep’e işgal orduları karşısındaki destansı direnişini taltifen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı verilişinin 100. Yıl dönümünü idrak ediyoruz. Şahinbeyler, Şehitkamiller, Karayılanlar ve nice isimsiz kahramanlar işgalciler karşısına iman dolu, korkusuz yürekleriyle dikilmiş; nüfusunun dörtte biri şehit düşen şehrimizi düşman çizmelerine çiğnetmemiştir. Bu destansı direnişin kahramanları her zaman yolumuzu aydınlatacak bir bağımsızlık şuuru ve yenilgi nedir bilmeyen bir mücadele azminin bize miras bırakmıştır. Geçmişten günümüze farklı mecralarda süregelen ulusların varlık ve varoluş mücadelesinde; şehrimize dünyadaki ilk ve tek gazilik unvanını veren ve 15 Temmuz’da 2’nci kez gazilik unvanı alan Türkiye Büyük millet Meclisi’mizin kadirşinas mensuplarını şükranla yad ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde şehrimizin ve ülkemizin refahı, kalkınması ve istikrarı için durmadan, yorulmadan müreffeh bir Türkiye uğruna gayretle çalışacağız. Bu topraklarda kurtuluşun meşalesini alan, mücadeleyi zafere taşıyıp kuruluşun mührünü vuran tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.