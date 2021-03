Tekcan, Gazi kentin sosyal medya ağını anlattı

Yerel Yönetimler için sosyal medya çalıştayına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya verdiği önemi ve etkilerini anlattı

Ankara'da düzenlenen ve 2 gün süren Yerel Yönetimler için Sosyal Medya çalıştayına Gaziantep Büyükşehir belediyesi İletişim Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan da katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Fatih Avcı [18:00, 01.03.2021] Gürkan Büyükşehir: geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farkları ve özellikleri hakkında sunum yaparkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Recep Tekcan ise, sosyal medyanın ve önemi ve etkisi konularında sunum yaptı. Sunumda internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili analizleri paylaşan Tekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyada hizmetlerin ve yatırımların anlık olarak paylaşıldığı ağ ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Tekcan, konuşmasında sosyal medyanın zararlarına da dikkat çeken Tekcan, "Sosyal Medya şirketleri bir devlet gibi ele alınmalı kişisel veriler devlette olmayan bilgilere sahipler,bilgi güçtür.Her türlü sırrınız, fotoğrafınız, yazışmanız, özeliniz, gizliniz, para reklam stratejiniz sizin kişisel dökümanınızellerinde. Yani hobiniz, fobiniz, dindar mısınız? değil misiniz, eski bekareğiliminiz, herşeyiniz, sosyal medya mecralarında dökülü halde. Bizler çok geç kaldık, ama ne kadar çabuk olursa o kadar hızlı yol alırız. Amerika Verisel anlamda gücünü kullanarak bu şirketleri köşeye sıkıştırabiliyor. Devlet bunun gücüne göre davranmalı. Bugün Telekomu CİA’ nın kontrolüne verebilirmiyiz. Kullandığımız apller bizim nerede kimle ne zaman konuştuğumuzu biliyor. Çocukların internette kontrolünün bir an önce sağlamamız lazım. Çocukları Tiktokla, yetişkinleri Bitcoinle ele geçirdiler. İşgal maddi silahla değil manevi silahla yapılıyor. Whatsapp’ın değeri topladığı verilerden ileri geliyor veya facebook ve instagram. Çin niye büyük devlet bu tehditlere karşı vatandaşını koruyor. Tiktok gibi çocuklara zararlı yerlerin denetlenmesi, yasaklanması lazım. Youtube’ nin internetinin denetlenmesi lazım. Rtük”ün, tv’ lerin yanında bu tür mecralarında çok iyi bir şekilde denetlenmesi lazım. Bir arkadaşın kız arkadaşı İsrail’e gidiyor.Erkek arkadaşı mail atıyor. Ramallaha gideceğimi söyleme diye, gümrükte İsrail polisi Ramallaha gideceğini bu arkadaşa söylüyor nerden alıyor!

Acil eylem planı hazırlayıp bu çocuklarımızın sosyal medya bataklığından korumalıyız.14 Yıldır hayatımızda olan bu sosyal medyalarda hepimizin hakkında, devletimizin bilmediği her şeyi Amerika bilir neden ! Bu sosyal mecralar sayesinde. Yıkadığı beyinlerle ülkemizi gün be gün ülkemiz gençliğinin beyinlerini satın alıyorlar" dedi.

