SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselme Dr. Öğretim Üyesi Tuba Denkçeken doçent unvanı aldı

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SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselme alanlara yeni bir isim daha eklendi.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğretim Üyesi Tuba Denkçeken, gerekli akademik koşulları sağlayarak “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.

Kuruluşundan beri Tıp Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Denkçeken, Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanı sıra, eğitim ve araştırma ile ilgili birçok kurulda aktif görevlerini sürdürüyor.



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