Yarını kurmak için büyük işbirliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği arasında "Yarını Kurmak" Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Suriye göçünün negatif etkilerinin azaltılması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Delegasyonu desteğiyle "Yarını Kurmak" Projesi kapsamında ortak çalışma için protokol imzalandı. Yapılacak proje ile toplumlar arasında beceri geliştirme, geçim kaynakları fırsatları ve sosyal uyumu sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda kurulacak "Elektronik PCB Kart Baskı ve 3D Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Atölyesi” nde alanında ilk olarak düzenlenecek eğitimlerle katılımcılara endüstriyel, robotik ve hobi elektronik kart tasarım ve baskı yetenekleri kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, Türkiye’de gelişmekte olan yüksek teknoloji sektörlerine de kalifiye personel sağlanması da mümkün kılacak. Eğitimler Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gerçekleşecek, atölye bitiminde katılımcılar, yüzde 80 katılım sağladıkları taktirde bitirme projelerini sunduktan sonra sertifika almaya hak kazanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda imzalanan protokole Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Concern Türkiye Temsilciliği Ülke Direktörü Arshad Muhammad, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mete Deniz hazır bulundu.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ‘nin kısa zamanda hazırladığı programlara Türkiye’nin birçok şehir ve belediyesinden büyük rağbet olduğunu belirtti. Akıllı ulaşım, akıllı çevre, enerji, atık yönetimi konularında yoğunlaşarak çalıştıklarını aktaran Genel Sekreter Cihan, Türkiye’de ilk defa oluşturulan Gaziantep’e ait sosyal ağ olan Benim Şehrim hakkında bilgi verdi.

Concern Türkiye Temsilciliği Ülke Direktörü Arshad Muhammad ise yürütülecek iş birliği için teşekkür ederek, belediyelerin toplumsal uyum için önemli araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

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