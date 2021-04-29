Boğaziçi Bulvarı 2’inci etap çalışmaları hızla devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın ulaşımı kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesine bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1’inci etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor”

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şehrimizin trafik problemlerini çözmek ve çarpık yapıları düzenlemek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmamız Ahmet Çelebi Bulvarı’ndan, Kılınçoğlu ve Aydınbaba mahallelerinden geçecek ve Özdemirbey Caddesi’ne birleşecek olan Boğaziçi Bulvarı’nın ikinci etap çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yolumuzu da hızlı bir şekilde tamamlayarak Gaziantep’imizin ve Şahinbeyimizin hizmetine sunmuş olacağız ” diye konuştu.

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