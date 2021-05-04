Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne geçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne geçildi

DHA

Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne geçildi


Mustafa KANLIAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezden yönetildiği Acil Çağrı Merkezi'nin (AÇM) hayata geçirilmesiyle, 112´ye gelen asılsız çağrıların önüne geçildi. Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız, "Günlük ortalama 5 bin çağrımız binbin 200'lere düştü. Arkadaşlarımız daha rahat çalışıyorlar. Asılsız ihbarlar gelmiyor" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 'İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarının '112' altında toplanması amacıyla Acil Çağrı Merkezi uygulamasını başlattı. Uygulama ile ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Uygulamayla birlikte Sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan asılsız ihbarların da önüne geçildi.
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, geçen yıl 112'ye yapılan 2 milyon çağrıdan 225 bininin gerçek çağrı olduğunu söyledi. Ümit Mutlu Tiryaki, 112'nin daha önce sadece sağlık hizmetinin acil telefon numarası olduğunu anlatarak, "Geçen yıl sadece 112'ye gelen çağrı sayısı 2 milyondu. Bu çağrıların sadece 225 bini gerçek çağrıydı. Bu yıl hem aranan çağrılarda azalma hissediyoruz hem de ön çağrı karşılayıcı kişiler, lüzumsuz çağrıları eliyor. Böylece daha az çağrıyla muhatap olup, daha doğru, gerçekçi çağrılara ulaşabiliyoruz" dedi.
'ASILSIZ ÇAĞRILARA CEZA İŞLEMİ UYGULANIYOR'
Yapılan asılsız çağrılara yönelik ceza işlemi uygulandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Tiryaki, "Asılsız çağrılarımız valiliğimiz tarafından takip ediliyor. Bizleri gerçekten zor durumda bırakan ya da insanların sağlığıyla oynayan ya da gittiğimiz zaman boşa düşmemize sebep olan ve ekiplerimizin sağlık durumunu tehlikeye düşürecek çağrılara yönelik cezai işlem uygulanıyor" diye konuştu.
'ÇOCUĞUM AĞLIYOR DİYE ARAYANLAR VARDI'
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız ise geçmişte 112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin çok fazla olduğunu ifade etti. 'Çocuğum ağlıyor, onu konuşup sakinleştirir misiniz?' ve 'Canım sıkılıyor' gibi bahanelerle aramaların yapıldığını ve eskiden günlük çağrıların 5 bin civarında olduğunu anlatan Yıldız, "Yeni uygulama ile şimdi bu sayı bin civarında gerçekleşiyor. Gaziantep'te bu sistemle asılsız ve mükerrer çağrıların önüne geçildi. Günlük ortalama 5 bin çağrımız binbin 200'lere düştü. Arkadaşlarımız daha rahat çalışıyorlar. Asılsız ihbarlar gelmiyor. Telefonlar meşgul olmayınca asıl vakalarla ilgilendiğimiz için ekiplerimizin çıkış hızı daha da arttı. Asılsız çağrılar azalınca ekiplerimizi değerlendirerek koronavirüsle ilgili iki özel ekip kurduk. Diğer ekiplerimiz normal vakalara giderken tüm ambulansların içerisi virüs riski taşımasın belirli ambulanslarla sadece koronavirüs şüphelisi ya da pozitif kişileri hastaneye ulaştırıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet ATMACA
2021-05-04 12:10:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert tepki "Adalet istiyoruz"
YEREL HABERLER ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Ricardo Sa Pinto: "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık"
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: "Her şeyi yaptık ama golü ...
Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 0-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale görüntülerine ilişkin açıklama “Adli ve idari işlem başlatılmıştır” “Bir personel biber gazı ile müdahalede bulunmuş, camiye ayakkabı ile girilmemiştir”
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale ...
Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Ben siyasetçinin ahlaklı olanını severim“
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ...
Pandemi döneminde çocukların ruh sağlığı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Dr. Özcan: “Pandemi döneminde çocuğun soru sorabileceği ve güvenle cevap alabileceği bir ortam oluşturulmalıdır” Psikolog Gizem Başkılıç Turan: “Pandeminin günlük yaşamımıza yansımaları çocuğa uygun bir dille anlatılmalıdır”
YEREL HABERLER Pandemi döneminde çocukların ruh sağlığı SANKO ...
3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye ...
Dünya astım günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gündoğdu: “Astım tedavisinin başarılı olmasında astım tanısının doğru konulması çok önemli” “Pandemi döneminde astım tedavisinin devamlılığı önemlidir”
YEREL HABERLER Dünya astım günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. ...
Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev başında
YEREL HABERLER Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev ...
Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını ...
Sadaka kutusu hırsızı, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sadaka kutusu hırsızı, güvenlik kamerasında
Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını ...
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandı Çok sayıda suç aleti, çalıntı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs ...
Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti Fadıloğlu’ndan Merve Nur ve ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’ten yüzde 91,4 oranında artışla en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştık”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...
İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği
YEREL HABERLER İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar ...
Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına ...