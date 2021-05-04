Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne geçildi



Mustafa KANLIAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezden yönetildiği Acil Çağrı Merkezi'nin (AÇM) hayata geçirilmesiyle, 112´ye gelen asılsız çağrıların önüne geçildi. Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız, "Günlük ortalama 5 bin çağrımız binbin 200'lere düştü. Arkadaşlarımız daha rahat çalışıyorlar. Asılsız ihbarlar gelmiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 'İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarının '112' altında toplanması amacıyla Acil Çağrı Merkezi uygulamasını başlattı. Uygulama ile ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Uygulamayla birlikte Sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan asılsız ihbarların da önüne geçildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, geçen yıl 112'ye yapılan 2 milyon çağrıdan 225 bininin gerçek çağrı olduğunu söyledi. Ümit Mutlu Tiryaki, 112'nin daha önce sadece sağlık hizmetinin acil telefon numarası olduğunu anlatarak, "Geçen yıl sadece 112'ye gelen çağrı sayısı 2 milyondu. Bu çağrıların sadece 225 bini gerçek çağrıydı. Bu yıl hem aranan çağrılarda azalma hissediyoruz hem de ön çağrı karşılayıcı kişiler, lüzumsuz çağrıları eliyor. Böylece daha az çağrıyla muhatap olup, daha doğru, gerçekçi çağrılara ulaşabiliyoruz" dedi.

'ASILSIZ ÇAĞRILARA CEZA İŞLEMİ UYGULANIYOR'

Yapılan asılsız çağrılara yönelik ceza işlemi uygulandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Tiryaki, "Asılsız çağrılarımız valiliğimiz tarafından takip ediliyor. Bizleri gerçekten zor durumda bırakan ya da insanların sağlığıyla oynayan ya da gittiğimiz zaman boşa düşmemize sebep olan ve ekiplerimizin sağlık durumunu tehlikeye düşürecek çağrılara yönelik cezai işlem uygulanıyor" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM AĞLIYOR DİYE ARAYANLAR VARDI'

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız ise geçmişte 112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin çok fazla olduğunu ifade etti. 'Çocuğum ağlıyor, onu konuşup sakinleştirir misiniz?' ve 'Canım sıkılıyor' gibi bahanelerle aramaların yapıldığını ve eskiden günlük çağrıların 5 bin civarında olduğunu anlatan Yıldız, "Yeni uygulama ile şimdi bu sayı bin civarında gerçekleşiyor. Gaziantep'te bu sistemle asılsız ve mükerrer çağrıların önüne geçildi. Günlük ortalama 5 bin çağrımız binbin 200'lere düştü. Arkadaşlarımız daha rahat çalışıyorlar. Asılsız ihbarlar gelmiyor. Telefonlar meşgul olmayınca asıl vakalarla ilgilendiğimiz için ekiplerimizin çıkış hızı daha da arttı. Asılsız çağrılar azalınca ekiplerimizi değerlendirerek koronavirüsle ilgili iki özel ekip kurduk. Diğer ekiplerimiz normal vakalara giderken tüm ambulansların içerisi virüs riski taşımasın belirli ambulanslarla sadece koronavirüs şüphelisi ya da pozitif kişileri hastaneye ulaştırıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet ATMACA

2021-05-04 12:10:33



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