Nizip Gazeteciler Cemiyeti muhabirlere yapılan saldırıları kınadı

Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan, muhabirlere yapılan saldırıları kınadı.

Karayılan, “Görevlerini yapana gazetecilere saldırılar affedilemez. Gaziantep'te son iki haftada iki gazeteci saldırıya uğradı. Muhabir Ahmet Atmaca ve Nizip'te İHA muhabiri Hanifi Güzel’e yönelik saldırılar, cezasızlık nedeniyle oluyor. Failler cezasız kalınca bu tür olaylarda artıyor. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyerek acil şifalar dileriz. Nizip Gazeteciler Cemiyeti olarak basın mensuplarına yapılan bu tür çirkin saldırıları kınıyoruz. Bu tür saldırıların son bulmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu tür olayların vuku bulmaması için, bu saldırıları gerçekleştiren kişiler yargı karşısında mutlaka hesap vermelidir” dedi.

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