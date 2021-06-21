Gençlerden Başkan Fadıloğlu’na teşekkür Parkur mülakatlarında yüzde 90’nın üzerinde başarı

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nun birinci döneminde eğitim gören kursiyerler, 27’inci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatı'nın yapıldığı parkurlarda yüzde 90’ın üzerinde bir başarı elde etti. Genç polis adayları, hazırlık süresi boyunca kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavları ve Bekçilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi'nin birinci dönem kursiyerleri, 27’inci dönem POMEM spor mülakatlarında yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranı ve bireyselde tam puan ve tam puana yakın derecelerle büyük bir başarıya imza attılar. Eğitim döneminin sonunda subaylık, astsubaylık ve itfaiyecilik sınavlarına katılan genç kursiyerler, bu platformlarda yüksek puanlar alarak hayallerini kurdukları mesleklere bir adım daha yaklaştılar.



Sınavlara özgü spor mülakatlarının ardından Dülük Tabiat Parkı’nda Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile bir araya gelen polis, subay ve astsubay adayları, eğitim süreci boyunca kendilerine verilen büyük destelerden dolayı Başkan Fadıloğlu’na 1’inci Dönem Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları kursiyerleri adına teşekkür plaketi takdim ettiler. Kurs dönemi boyunca elde ettikleri kazanımları paylaşan kursiyerler, gerçekleşen koyu sohbetin ardından meslekleri ve görev yerleri neresi olursa olsun, kendilerini Şehitkamil Belediyesi ailesinin bir ferdi olarak görmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.



“Meslek hayatlarında başarılar diliyorum”

Zorlu bir maratonun ardından kursiyerlerde bir araya gelen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere meslek hayatlarında başarılar diledi. Gençlere hitaben konuşan Başkan Fadıloğlu, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız istişareler neticesinde Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları adına nitelikli bir çalışma yapmamız gerektiğini tespit etmiştik. Çok şükür geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar aldığımızı görüyoruz. Gençlerimizin, hayallerine yürüdükleri yolda yanlarındayız. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen 27’inci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatında katılımcı kursiyer, yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranı yakaladılar. İnşallah bundan sonraki süreçte Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ve Bekçilik Sınavlarına hazırlanan kursiyerlerimiz de benzeri bir başarı elde ederler. Hazırlık süreci boyunca özverili çalışmalar ortaya koyan tüm antrenörlerimizi kutluyorum. Gençlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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