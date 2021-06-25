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Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız

DHA

Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız


Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 civarında büyüme oranı beklediklerini, yılın tamamında ise 200 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programına katıldı. Güneydoğu İhracatçılar Birliği´ndeki toplantıda Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sayıda sanayici yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Elvan, salgınla mücadelede uygulanan politikalarla hem geçen yıl hem de bu yılın ilk çeyreğinin büyümeyle kapatıldığı söyledi. Enflasyon ve dövizdeki hareketliliğe de değinen Bakan Elvan, temel ihtiyacın ülkedeki düşük enflasyon ve kurdaki istikrar olduğunu kaydetti. Elvan, fiyat istikrarının önemine dikkat çekerek, ''Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Peki sorun nerede? Sorun, enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Refah için büyüme, büyüme için yatırım, yatırım için de daha az belirsizlik, dolayısıyla da fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası´nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli'' dedi.
'GEREKTİĞİNDE MAKROİHTİYADİ TEDBİRLERİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ'
Bakan Elvan, disiplinli ve öngörülebilir politikaların enflasyonla mücadelede başarı getireceğine inandıklarını ifade ederek, ''Enflasyonla mücadeleyi elbette sadece para politikası perspektifinden de görmüyoruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Hatta gerekmesi durumunda, makro-ihtiyati tedbirleri almaktan da çekinmeyeceğiz. Bizim amacımız, toplumdaki her ferdin refahını artırmak. Bu amaç için kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli gelir dağılımına ihtiyacımız var. İşte tüm bu hedeflere ulaşabilmek için, yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Biz üzerimize düşen tüm görevleri sizlerin de desteği ile yerine getirmekte kararlıyız" diye konuştu.
200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT
Salgınla mücadelede uygulanan politikalar ile geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinin büyümeyle kapatıldığını anlatan Bakan Elvan, "Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz. Ki yüzde 20´ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz ikinci çeyrek için. Yılın tamamında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz seviyenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız muhtemel. İhracat tarafı da oldukça güçlü gidiyor, bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.
'VERGİ KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ'
Bakan Elvan, kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımı ihtiyacının olduğunu aktararak, tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmanın önemli olduğunu söyledi. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın olmazsa olmaz dört unsur olduğunu bu alanları desteklemek için de veri istisnaları ve teşvikler getirdiklerini ifade eden Bakan Elvan, şöyle konuştu:
''Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü sacayağımız. Bu alanları desteklemek üzere, bugüne kadar çok farklı vergi istisnaları ve teşvikler getirdik. İzlediğimiz politikalarda temel amaç, sanayicimizin yüklerini hafifletmek oldu. Ekonomi reformları kapsamında da önemli adımlarımız olacak. Örneğin, Vergi Usul Kanunumuzda önemli değişiklikler yapacağız. Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini, ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Örneğin nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkân veren bir düzenleme yapacağız. Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlayacağız. Yapılandırma Kanunu; ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırılmasına imkân sağlıyor. Yine matrah ve vergi artırımı düzenlemesi konusundaki talepleri dikkate alarak matrah artırımı düzenlemesi yaptık. Buna göre, 2016 ile 2020 yıllarına ait, gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir/kurumlar stopaj vergileri, katma değer vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Böylece işletmelerin geçmiş yerine, artık geleceğe odaklanmalarını istiyoruz.''
BAKAN GÜL: SİVİL ANAYASA SİYASETİN EV ÖDEVİDİR
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Meclisin gündemi olan yargı paketinin öneminden bahsederek, yargı kararlarının hepsini kamuoyunun erişimine açacaklarını söyledi. Bu reformla birlikte vatandaşın mağduriyetlerinin azalacağını söyleyen Bakan Gül, darbenin ruhuna sindiği anayasanın Türkiye'yi 2023 hedefinden alıkoyacağını belirtti. Sivil anayasadaki bazı yeniliklerden de bahseden Gül, şunları söyledi:
"Bir ülkenin gelişmişliği, demokrasiye, insan hak ve özgürlüğüne vermiş olduğu önem ve değerle ölçülür. Dolayısıyla burada da ölçü anayasadır. Bu yüzden yeni ve sivil bir anayasa hedefimiz var. Kapsamlı ve siviller tarafından hazırlanmış bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Darbenin ruhunun sindiği bu anayasa Türkiye'yi 2023'e yeni yüzyıllara taşımaktan uzaktır. Bu anlamda anayasa ruhunu sivilleştiren hak ve hukukları gözeten sivil bir anayasa, siyasetin önündeki ev ödevidir. Türkiye'de hukuki güvenlik, ekonomik güvenlik, iç içe geçen konular. Hukuki öngörülebilirlikle ekonomik öngörülebilirlik birbirinden ayırt edilemeyen kavramlardır. 4'üncü yargı paketi Meclisimizin gündeminde. Bunu yaparken toplumun her kesimi ile oturduk. Hukuk ve ekonomik reformları tüm paydaşlarla beraber dinleyerek olgunlaştırdık. Meclis gündeminde olan pakette özellikle adli kontrole ilişkin iş adamı ya da vatandaşımız yurt dışına çıkacak adli kontrol var, yurt dışı çıkış yasağı var. Peki ne zaman gündeme alınacak. Bunun bir sınırı yoktur. Bu reform paketimizle yurt dışına çıkış yasağını belirli sürelerle mahkeme tarafından kontrol etme zorunluluğu getiriyoruz. Bu çok önemli bir aşama. Yine ifade etmek amacıyla mahkemeden yazı gelmiş. Otelde kapıyı polis çalıyor, diyor ki; `senin mahkemeden yakalaman var. İfade almak için mahkemeye çıkman gerek´ diyorlar. Yeri geliyor hafta sonu karakolda iki gün kalıyor bu vatandaş. Bizim sistemde buna da çözüm bulacak şekilde ben şu tarihte gelirim diyebilecek. Yurt dışına gidecek havaalanında yakalandı, belki fuarı var ya da ailesiyle tatile gidecek. Havaalanında orada alıkonulmasını engelleyecek şekilde ben örneğin bir hafta sonra geliyorum, geldiğim şu gün mahkemeye gelip ifademi vereceğim diyebilecek vatandaş. Vatandaşını otelde, havalimanında mağdur eden hangi uygulama varsa bunları çözüm tüm alandaki reformları gerçekleştireceğiz. ''DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2021-06-25 12:23:37

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