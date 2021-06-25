Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİLİK, BELEDİYE VE AK PARTİ'YE ZİYARET

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında bakanlar, şeref defterini imzaladı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-06-25 16:32:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.