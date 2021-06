Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 5 ay süren takibin ardından 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen, 'Vatan' ismi verilen ve 311 şüpheliyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda, 253 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Vatan' operasyonunun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik olarak takip yapan polis ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı 311 şüpheliyi belirledi.

ŞAFAK VAKTİ 'VATAN' OPERASYONU

Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla isim ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti 265 adrese eş zamanlı 'Vatan' adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 8 tüfekle her türden uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında halen operasyonların devam ettiği belirtilirken, adreslerinde bulunamayan 58 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.

HER TÜRDEN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 253 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik tek seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu belirten Vali Gül, "Gaziantep'te narkotik suçlarla ilgili 2 yıldır yoğun şekilde devam eden çalışmalarımız vardı. Bunun neticesinde geçmiş aylarda 23 büyük operasyon yaptık. Fakat dün İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesiyle operasyon yapıldı. 5 aylık saha çalışması neticesinde, 311 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bunlardan 253'ü ele geçirildi. 253 kişinin üzerlerinde 13 tabanca, 8 pompalı tüfek ve çok sayıda uyuşturucu ele geçti. Gözaltına alınanların özelliği sokakta 'torbacı' diye tabir ettiğimiz uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu temin edenler. Operasyonda her türden uyuşturucu ele geçti. Operasyon kapsamında 311 kişiyi tespit ederken 'en iyi narkotik polis anne' ve 'uyuma' uygulaması bize alanda çok büyük katkı sağladı. Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu oldu. Ele geçiremediğimiz 58 şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız" diye konuştu.

Vali Gül, 2 bin 124 polisin katılımıyla oluşturulan 388 ekibin yer aldığı operasyonda, şüphelilerin 5 aylık çalışmayla tespit edilip nokta operasyonuyla yakalandığını dile getirerek, bundan sonraki süreçte de uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini kaydetti. Öte yandan 253 şüphelinin, emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ.Ahmet ATMACA

2021-06-30 16:06:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.