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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

DHA

25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu


Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 25 günlük Suriye uyruklu Hasan El Ammuri, ölü bulundu.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Beybahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ammuri ailesinin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Hasan, gece annesi Fatma El Ammuri tarafından emzirildi. Emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak uyutan Fatma El Ammuri, sabah saatlerinde çocuğunun uyanmadığını fark etti. Kontrol ettiği çocuğunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin kontrol ettiği bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kaybettiğini öğrenen acılı anne gözyaşlarına boğulurken, bebeğin cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ,Ahmet ATMACA
2021-07-02 13:01:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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