Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları öğrencilerine düzenlenen törenle karnelerini verdi. Öğrenciler bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşarken mutluluklarını arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştılar.

20202021 eğitim öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da düzenlenen karne törenleriyle son buldu. GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri karnelerini alırken bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşadılar. 20202021 eğitim öğretim yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, 20212022 eğitim öğretim yılının tamamının yüz yüze eğitimle devam edebilmesinde vatandaşlara büyük görevler düştüğünü sözlerine ekleyerek, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. 20202021 eğitim öğretim yılının ardından yaz okullarının da başladığını belirten Tiryaki, farklı yaş gruplarına yönelik yaz okuluna büyük bir katılım beklendiğinin de altını çizdi.

Öğrenciler kadar ebeveynlerde heyecanlıydı

20202021 eğitim öğretim yılının son gününde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenlerle farklı kademelerde eğitim öğretim gören öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden alarak tatile girmenin mutluluğunu yaşadılar. Pandemi kurallarının uygulandığı törenlerde öğrenciler kadar ebeveynleri de heyecanlıydı.

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