SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni Vali Gül: “SANKO ailesinin ferdi olmanız ve Gaziantep’te yetişmeniz şehir ve sizler açısından çok önemli” Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Kampüsümüzün temelini yakında atacağız” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Sağlık profesyonellerini tüm ülkelerde görev yapacak donanım, bilgi ve tecrübeyle yetiştirmeyi hedefliyoruz”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden 185 öğrenci mezun oldu.

SANKO Okulları bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül Konukoğlu Ailesi’nin birçok sanayi sektörünün yanı sıra, sağlık ve eğitim alanında hizmete önem verdiğini söyledi.

Gül, “Hem Abdulkadir Bey’in hem de Adil Bey’in birçok ticari alanda işleri var ama anlatırken çok mutlu oldukları, gözlerinin içini güldüren işleri eğitim ve sağlık sektörüdür. Dua, milletin rızasını ve Allah’ın takdirini almaya gerçekten çok önem veriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

“Sizlerin SANKO Ailesinin birer ferdi olmanız ve Gaziantep’te yetişmeniz şehir açısından da sizler açısından da çok önemli” diyen Gül, şunları kaydetti:

“Bugün sağlık ordusuna yine çok güçlü bir katılım sağlanıyor. İnşallah tez zamanda iş hayatına atılarak aileniz ve sevdiklerinizle yeni bir hayat kurarsınız. Gaziantep sizlerle ve SANKO ile daha güçlü, Gaziantep her bir eğitim ordusuyla daha da güçlü. Sizlere emek veren aileniz başta olmak üzere, değerli hocalarınıza ve sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

“Kampüsün temeli yakında atılacak”

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da konuşmasına, kendilerine güvenip evlatlarını teslim eden ailelere teşekkür ederek başladı.

Sağlık ve eğitim alanında hizmet sunmayı önemsediklerini vurgulayan Konukoğlu, hastanenin kuruluş süreciyle ilgili şunları paylaştı: “Rahatsızlığı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında tedavi gören rahmetli babamın yaşadığı zorluklar üzerine söylediği ‘Hastane Kapısında Beklemeyen Hastanenin Kıymetini Bilemez’ sözü, hastanenin yapımında yol gösterici olmuştur. Hastanede veya ameliyatta olanın ailesinin kapıda nasıl beklediğini çok iyi biliriz. Ne üniversite ne de hastane bizim işimiz. Tekstilde büyüdük, sanayiciyiz ama burada insana dokunuyoruz, bu da hayır işlemektir. Rahmetli babam, şifa için diğer şehirlere gittiğinde kendisinin ve ailesinin çektiklerini bölge insanı çekmesin diyerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık standartlarını yükseltmek için hastanenin temelini attı.”

SANKO Üniversitesi’nde yeni kampüs çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda temelinin atılacağının müjdesini veren Konukoğlu, “Çok yakın bir zamanda inşallah daha modern daha geniş kampüste üniversite eğitimini gençlerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetinize sunacağız” diye konuştu.

Ailelerin evlatlarına verecekleri nasihatlerin gelecek adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan Konukoğlu, “Aileler çocuklarına dikkatli olmaları, daima güler yüzlü davranmalarını tekrar tekrar söylemeli. Anne babanın sözü bizde kanun gibidir. Mezun olan gençlerimize başarılar diliyor, ülkemize ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah yolunuzu ve bahtını açık etsin”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise üniversitenin kuruluş düşüncesinin din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmetini en üst düzeyde verebilecek sağlık profesyonellerini tüm ülkelerde görev yapacak donanım, bilgi ve tecrübeyle yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.

“Sağlık Bilimleri Fakültemizin dördüncü mezunlarını verdiğimiz bugün, bundan önceki mezunlarımız gibi, bu yılki mezunlarımız da hedefimizin ne kadar doğru ve başarılı olduğunu bir kez daha herkese gösterecek” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, bizim bütün ümidimiz siz gençlerimizde. Sizin başarılarınızla daha aydınlık ve daha başarılı bir yolda güvenle yürüyebiliriz. Allah yolunuzu ve bahtını açık etsin sevgili çocuklarım.”

Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bu yıl fakültenin dördüncü mezunlarını vermenin gururu ve heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

“Bu yıl üç bölümden toplam 185 öğrencimizi mezun ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki, Beslenme ve Fizyoterapi bölümlerimiz bu yıl akreditasyon derneği SABAK tarafından akredite edilmiştir. Hemşirelik bölümümüzün de akreditasyon için hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir” diyen Prof. Dr. Pasinlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerek üniversitemizin üst yönetimi gerekse akademik ve idari kadro olarak canla başla çalıştık. Katkı sunanlara teşekkürü borç bilirim.

Sevgili öğrenciler, dört yıl emek verdiniz ve başardınız, şimdi mezun oluyorsunuz. Şimdi ise yuvadan uçma ve topluma hizmet etme zamanıdır. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum.

Bundan sonraki yaşamınızda SANKO’lu olmanın farkıyla hep bir adım önde olmanızı, dokunduğunuz hayatlara şifa dağıtmanızı diliyorum. Güle güle sağlık ordusunun genç neferleri, yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. İbrahim Konukoğlu, İhsan Akyol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding şirket yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende daha sonra öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edildi.

Beslenme ve diyetetik bölümü

20202021 Akademik Yılı Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Tuğba Demirkıran, ikincisi Sevgi Kaya ve üçüncüsü Fatoş Çevik’e belge ve hediyeleri sunuldu.

Kütüğe isim çakan Tuğba Demirkıran, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Dört yıl süren zorlu, ancak bir o kadar da keyifli üniversite hayatımızın sonuna geldik. Her son aynı zamanda bir başlangıçtır. Bugün hayatımızda önemli bir yer kaplayan bir dönemi kapatıp, yeni bir döneme başlayacağız. Bu yolda yürürken bizler; zorlu sınavlar, uykusuz ve pandemi nedeniyle stresli staj günleri yaşamış olsak da bugünün heyecan ve gururu yaşadığımız tüm zorlukları bizlere unutturdu ve iyi ki SANKO’luyuz dedirtti.”

Bölüm öğrencilerinin belge ve hediyelerini almalarının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, öğrencilere meslek andını okuttu.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm birincisi Hatice Özlem Demircan, ikincisi Cansel Kızılboğa, üçüncüsü Mürşide Mantar’a belge ve hediyeleri takdim edildi.

Kütüğe isim çakan Hatice Özlem Demircan “Bugün hüzünlü bir bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bugünden sonra her birimiz fizyoterapistlik mesleğini en iyi şekilde yapabilmek, insanların hayatlarına dokunabilmek, acıyı sevgiye dönüştürebilmek amacıyla hayata atılıyoruz. Bundan sonra da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında, her daim ilerleyeceğimize inancım tamdır” diyerek duygularını paylaştı.

Demircan, “Bölüm birincisi olarak girdiğim SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü, yine bölüm birincisi olarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Mesleğimizi her zaman sevgiyle yapmak dileğiyle, yolumuz aydınlık olsun” ifadelerine yer verdi.

Belge ve hediye takdiminin ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun öğrencilere meslek andını okuttu.

Hemşirelik bölümü

Hemşirelik Bölümü birincisi Öznur Dinçer, ikincisi Gülbahar Dengiz ve üçüncüsü Eda Uşak’a belge ve hediyeleri verildi.

Öznur Dinçer, kütüğe isim çaktıktan sonra şunları söyledi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının başlamasıyla birlikte örgün eğitime ne yazık ki ara verildi ve akabinde uzaktan eğitime başlandı. Aksaklıklar yaşandı, evde öğrenciler olarak pratik eğitimden uzak kalmanın stresini yaşadık, iyi bir hemşirelik eğitimi alamamaktan, hakkıyla bu mesleği öğrenmeden mezun olmaktan korktuk. Sınavlar, ödevler, sunumlar derken, açıklarımızı kapatmaya çalışırken zorlandık. Hatta bezen bu zorluklar bizi ‘’vazgeçme, pes etme’’ düşüncelerine itti belki de. Ama yine de mezun olabilmek için çok çalıştık.

Akademik kadro açısından da çok şanslıydık. Pratik eğitimden geri kalmamamız için elinden geleni yapan değerli hocalarımız, donanımlı hemşireler yetiştirip, meslek hayatına katmayı gerçekten vazife edinmişlerdi.

Buradan teslim alarak ayrıldığımız tek şey bir diploma değil. Hemşirelik mesleğinin değerleri de olacak. Bundan sonraki süreçte proaktif ve çözüm geliştirici olmamız, yeni uygulamaları, tedavi yöntemlerini, tıptaki gelişmeleri takip etmemiz gerekecek.”

Bölüm öğrencileri, belge ve armağanlarını almalarının ardından Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu eşliğinde meslek andını okudu.

20192020 yılı mezunları

Bu arada, pandemi koşulları dolayısıyla mezuniyet töreni yapılamadığı için 20192020 Akademik Yılında üç fakültede dereceye giren öğrencilerden törene katılım gösterebilen Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Zeynep Özkarslı, ikincisi Elif Dilara Pazarbaşı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm birincisi Neriman Kuzudişli, üçüncüsü İlknur Güneş, Hemşirelik Bölümü birincisi Hatice Ebru Ağar ve ikincisi Elif Çopur’a da armağan takdim edildi.

