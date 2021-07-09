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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Elbeyli: “Ülkemizde ilkler arasında sayılabilen yemek borusu iyi huylu tümörünü kapalı yöntemle çıkartma işlemini başarıyla gerçekleştirdik” Hasta Nurullah Kahraman: “Artık korkusuz nefes alabiliyorum”

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Elbeyli: “Ülkemizde ilkler arasında sayılabilen yemek borusu iyi huylu tümörünü kapalı yöntemle çıkartma işlemini başarıyla gerçekleştirdik” Hasta Nurullah Kahraman: “Artık korkusuz nefes alabiliyorum”

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği başarılı ameliyatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da yaşayan 46 yaşındaki Nurullah Kahraman, yutma güçlüğü nedeniyle başvurduğu sağlık kuruluşunda verilen ilaç tedavisine sonuç alamayınca başvurduğu SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik tarafından muayenesi sonrasında Gastroenteroloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Nimet Yılmaz’a yönlendirildi.

Endoskopi yapılan hastanın özefagus (yemek borusu) girişinde lümeni geçişi tıkayan bir kitle tespit edildi. Endoskopi işlemi sırası kitlenin trakea (nefes borusu) içine geçmesi ile hastada solunum arrresti (solunum durması) gelişti. Hemen entübe edilen Kahraman, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kahraman, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin değerlendirmesi sonucunda ameliyata alındı. Ameliyathane şartlarında endoskopik olarak Prof. Dr. Levent Elbeyli ve Dr. Öğr. Üyesi Nimet Yılmaz, anjiolipom (bağ dokusunun iyi huylu tümörü) olarak patolojik raporlanan 10 cm’lik kitleyi pedikülünden (sap kısmından) klipsleyerek çıkarttı.

Sonrasında kontrol amaçlı yapılan endoskopisinde sorun tespit edilmeyen ve herhangi bir şikayeti bulunmayan Kahraman, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Prof. Dr. Levent Elbeyli
Açık bir ameliyata gerek kalmaksızın yapılan bu işlemin ülkemizde alanında ilkler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Elbeyli, “Hastamızın problemi ender görülmekle birlikte uyguladığımız endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR sindirim sisteminde bulunan erken aşamadaki tümörlerin net bir şekilde çıkarılmasına yönelik yöntem), özel merkezlerde tecrübeli ekiplerle yapılabilmektedir. 1,5 – 2 cm’lik bir cihaz içinden bir taraftan görüntü alınırken, diğer taraftan da uygun cihazlarla tümörün sapı bulunup klipslenerek kitleyi çıkarılıyor” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Elbeyli, kapalı olarak uygulandığı için hasta açısından daha güvenli ve konforlu olan bu yöntemin aynı zamanda ameliyat sonrası gelişebilecek istenmeyen birtakım sonuçları da önlediğini söyledi.

Prof. Dr. Elbeyli, “Her türlü teknik donanım ve uzman bir kadroya sahip hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonrası hastamızı sağlığına kavuşmuş ve mutlu bir şekilde evine göndermekten dolayı büyük bir sevinç yaşıyoruz. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Artık korkusuz nefes alabiliyorum
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle uyku ve yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarda problem yaşadığını anlatan Nurullah Kahraman, “Akşam uykuda nefesim kesiliyordu. Artık uyumaya korkuyordum. Yemek yiyemiyor, yediğim yemeği yutamıyordum. Sanki boğuluyordum. Şanlıurfa’da gittiğim hastanede doktorun söyledikleri yaşadıklarım farklıydı” dedi.

Rahatsızlığı devam ettiği için daha önce de pek çok kez geldiği SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Kahraman, yaşadığı süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik hocamıza muayene oldum ve bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli hocamız ameliyat olmam konusunda görüş belirtti. Ameliyata karar verdik ve çok şükür başarılı bir operasyon geçirerek sağlığıma tekrar kavuştum.”

Artık korkusuz nefes alabildiğini dile getiren Kahraman, “Prof. Dr. Levent Elbeyli hocamız ve ekibine, sürecin ilk anından itibaren ilgilenen hekimlerimize ve tüm hastane personeline çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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