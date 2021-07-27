Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilat Üyeleri ile birlikte çeşitli adreslere ziyaretler gerçekleştirdi. İlk ziyaret, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt’a yapıldı. Daha sonra Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Antepfıstığı Sınırlı Sorumlu Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök ziyaret edildi. Ziyaretlerde, talepler ve öneriler dinlendi, görüş alışverişi yapıldı.

Sonraki adres, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından devam ettirilen Çıksorut Stadyumu oldu. Programa katılım sağlayanlara projeyle ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının kısa süre sonra hizmet vereceğini söyledi. Proje incelemesi sonrası Maaşkuyu Caddesi üzerinde hizmet veren esnaf ziyaret edildi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Kirazoğlu ile beraberlerindeki heyet, son olarak Gören ve Pişkin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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